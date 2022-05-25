Евгений Романов, Россия — Норвегия (шахматы)

Информация о переходе спортсмена появилась ещё в начале марта 2022 года. «Переход длится уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел», — отметил тогда шахматист.