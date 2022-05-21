Каспаров делал яркие заявления ещё в годы спортивной карьеры. А теперь его признали иностранным агентом.
Каспаров – один из величайших шахматистов в истории. Он стал 13-м чемпионом мира, а рейтинг ФИДЕ возглавлял более 20 лет – с 1985-го по 2006-й.
Политические заявления Каспаров делал, ещё будучи игроком. Например, перед скандальным матчем с Карповым в 1990-м он сказал, что СССР мёртв, и отказался играть под красным флагом.
В 1996-м шахматист стал доверенным лицом Бориса Ельцина и поддерживал президента на выборах. Ельцин тогда добился победы.
После завершения спортивной карьеры в 2005 году Каспаров практически полностью посвятил себя политической деятельности.
Бывший шахматист основал несколько оппозиционных общественных движений. А в 2007-м даже стал потенциальным претендентом на участие в президентских выборах.
Гарри Каспаров заявлял, что осуждает присоединение Крыма к России в 2014 году. Также он резко высказывался о военной спецоперации на Украине.
С 2013 года бывший шахматист живёт за пределами России. Он уехал из страны и заявил, что его «приглашали на беседу» в Следственный комитет РФ.
В мае 2022 года Министерство юстиции России включило Каспарова в список иноагентов. В «Сведениях об иностранных источниках» напротив его фамилии указана Украина и Human Rights Foundation (США).