Айлама покорила всех в плей-офф

Монтальво ворвалась в плей-офф прямо из лазарета. Из-за запущенной травмы она не выходила на площадку аж с сентября 2020-го. Но Карполь вложился в операцию и в восстановление прыгучей кубинки. В плей-офф она стала шоком для всех.