Вагнеру банан показали свои же

Любимец армейских болельщиков Вагнер Лав пострадал от своих же — в том же 2011-м фаны ЦСКА припомнили ему отъезд по домашним обстоятельствам в Бразилию и разговоры о желании перейти во «Фламенго».