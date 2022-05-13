Страдали и темнокожие, и азиаты.
Первыми отличились фанаты «Зенита» в марте 2011 года: банан показали легендарному бразильцу из «Анжи» с трибун. «Зенит» осудил болельщика, клуб получил штраф.
В июне того же года банан прилетел в Карлоса в Самаре прямо на поле. Футболист ушёл в раздевалку, представитель «Крыльев Советов» принёс ему официальные извинения.
Любимец армейских болельщиков Вагнер Лав пострадал от своих же — в том же 2011-м фаны ЦСКА припомнили ему отъезд по домашним обстоятельствам в Бразилию и разговоры о желании перейти во «Фламенго».
«Когда мы начали выходить на разогрев перед выездным матчем с «Зенитом», кто-то из местной торсиды бросил в сторону Вагнера кожуру от банана, следом банановую шкурку кинули и в меня», — рассказал Жо.
В декабре 2004 года темнокожий хоккеист Энсон Картер играл в Петербурге в составе сборной звёзд НХЛ против лучших хоккеистов чемпионата России. На лёд полетели бананы.
В 2014 году тренер «Ростова» ответил на вопрос об интересе к Бенуа Ангбва: «У нас и так шесть чёрных». Гамулу дисквалифицировали на 5 игр.
«Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — Павел прокомментировал натурализацию и столкнулся с критикой.
Аманда Зауи выступала за «Надежду» из Оренбурга и неприятно удивилась, когда зрители стали изображать обезьян во время выполнения ею броска.
3 года назад итальянский коуч российских волейболисток Массимо Бузато показал жест с узкими глазами после победы над Южной Кореей. Тренера дисквалифицировали на 3 матча.
Самый свежий скандал. 12 мая тренер калининградского «Локо» Андрей Воронков крикнул своей волейболистке: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»