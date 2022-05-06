В Лондоне у бывшей сноубордистки теперь совсем другая жизнь.
Спортивную карьеру Алёна завершила ещё в 2018 году, после того как ей не удалось выиграть золото на ОИ в Пхёнчхане. После жизнь приобрела крутой поворот: сноубордистка уехала в Лондон заниматься графическим дизайном.
Сейчас Заварзина продолжает учиться на графического дизайнера. Её альма-матер — Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.
Летом 2021 года Заварзина начала работу в агентстве спортивного маркетинга Brandwave. В соцсетях Алёна делилась снимками со съёмок различных проектов.
О разводе с Виком Уайлдом Заварзина объявила в декабре 2021 года, однако рассталась пара задолго до этого: по словам самой Алёны, более чем за год.
В подкасте Крис Вазовски «Это провал» Заварзина рассказала некоторые детали расставания. «Начала понимать, что у меня другие интересы, что я хочу проводить время по-другому», — отметила экс-спортсменка.
«Мама говорила, что, когда ты перестанешь заниматься спортом, вы расстанетесь, и мама была права», — говорила Алёна, отмечая, что разводу предшествовал долгий непростой период.
«Нас приглашали везде вместе, хотели выезжать на нашей истории любви, я думаю, это была одна из причин, почему эта история любви рано или поздно закончилась», — отмечала экс-сноубордистка.
Бронзу Уайлда на Олимпиаде в Пекине Заварзина проигнорировать не смогла: в социальных сетях она написала, что это большой день для Вика.
Саму Алёну в спорт не тянет: она говорит, что хотела бы постоять на сноуборде на курорте или съездить на соревнования, но не готова заниматься этим каждодневно.