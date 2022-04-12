Спорт в жизни Гагарина: что любил первый человек в космосе?

Всё о любимой команде, видах спорта и даже о спортивном звании Юрия Алексеевича.

Гагарин мог сам стать спортсменом

Какое-то время он хотел поступать в физкультурный техникум, но другие интересы взяли верх.

Звание ЗМС — за рекорды в невесомости

Спортсменом Гагарин не стал, но звание Заслуженного мастера спорта СССР получил — за установление первых рекордов в невесомости.

Так горел водными лыжами, что создали федерацию

Федерация воднолыжного спорта появилась в СССР во многом благодаря Юрию Гагарину, который обожал это увлечение.

Любил играть с коллегами в бильярд…

Свободное время Гагарин любил проводить и более спокойно: например, играя в бильярд.

…и в баскетбол

«Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования», — рассказывал Гагарин.

Болел за хоккейный ЦСКА…

Любимой командой первого человека в космосе был клуб ЦСКА, что не так уж неожиданно для военного лётчика.

…и сам стоял на коньках

Юрий Алексеевич был не только зрителем, но и сам мог взять в руки клюшку.

«Спорт необычайно щедр и, случается, одаривает тебя в самых сложных и даже невероятных жизненных ситуациях всплеском столь необходимой тебе силы, выносливости и энергии», — писал Гагарин в своём дневнике.