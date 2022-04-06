Цветан Соколов, Болгария — диагональный московского «Динамо»

С детства мечтал о футболе, но часто объедался и был отчислен. В 2019-м он вытеснил из диагонали «Зенита» Максима Михайлова, а через два года переехал в Москву – 5-й по эффективности в лиге (377 очков).