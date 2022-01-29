Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала видео, в котором показала, как она выглядела в детстве.
23-летняя Солдатова считается одной из самых красивых спортсменок России.
На страницу в «инстаграме» Солдатовой подписалась 451 тыс. человек.
«Похожа сейчас на себя в детстве?» – спросила у подписчиков Солдатова под видео с детскими фото.
«Очень милые фотки! Сейчас просто королева», «Похожа. С каждым днём всё лучше и лучше», «Цветёшь и расцветаешь», «Красавица и в детстве, и сейчас», «Одно лицо», — написали подписчики в комментариях.
Солдатова — 3-кратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), 3-кратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).
24 декабря 2020 года Солдатова объявила о завершении спортивной карьеры.