Гольфист Тайгер Вудс заработал $ 2,1 млрд (спустил $ 1,3 млрд). Он — второй самый богатый спортсмен мира после баскетболиста Майкла Джордана ($ 2,62 млрд). В личной жизни Вудса всё не так гладко.
В 2010 году Вудс развёлся со шведской моделью Элин Нордегрен. Тайгер признался в 120 изменах, злоупотреблении алкоголем и запрещёнными веществами.
За развод Вудс заплатил $ 100 млн (Элин требовала $ 750 млн). Опека над детьми Чарли и Сэм перешла к Нордегрен.
Сейчас Чарли 12 лет. Парень подаёт большие надежды в гольфе. Недавно Чарли и Тайгер заняли второе место в престижном парном чемпионате PNC.
Чарли стал знаменитостью в Орландо. Молодой гольфист очень популярен в СМИ, активно снимается в рекламных роликах. Парню пророчат успех, сопоставимый с тем, что был у его отца.
Проблема в том, что Тайгер Вудс и Элин Нордегрен категорически расходятся во мнениях по поводу будущего 12-летнего Чарли.
Нордегрен не хочет, чтобы Чарли занимался гольфом, и считает, что Тайгер оказывает на сына «удушающее» давление.
Окружающие утверждают, что Чарли разделяет ту же страсть к гольфу, что и его отец. Остаётся надеяться, что мать прислушается к сыну и не будет влиять на его будущее, лишь бы пойти против воли отца.
46-летний Тайгер Вудс с каждым годом всё реже участвует в турнирах по гольфу. Он уже неспособен выдерживать полноценный спортивный календарь.
Тайгер совершил множество ошибок в своей жизни, что привело к потере прав на опеку над детьми.
Сейчас у него есть шанс частично искупить свою вину, помогая Чарли стать элитным гольфистом. Конечно, если удастся найти компромисс с бывшей женой.