Чем сейчас занимается самый быстрый человек планеты Усэйн Болт

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт установил 19 мировых рекордов Гиннесса в беге, 11 раз выигрывал чемпионат мира и завоевал 8 золотых медалей Олимпиады.

Болт завершил спортивную карьеру в 2017 году. Он сосредоточил внимание на бизнесе, что позволило заработать в десятки раз больше, чем за достижения в беге.

Состояние Болта в данный момент составляет $ 90 млн. С каждым годом оно увеличивается примерно на $ 20 млн. Какие основные активы легкоатлета?

Tracks & Records

Ресторан на Ямайке, который принадлежит Болту.

SprintRay Foundation

Сеть стоматологических клиник на Ямайке.

Музыка

Усэйн Болт выпустил свой дебютный альбом Country Yutes в 2021 году.

Спонсорские сделки

Hublot, Virgin Media, Mumm Champagne, Gatorade — бренды, представителем которых является Болт.

Акции

Болт предпочитает вкладываться в ценные бумаги на фондовом рынке и игнорирует криптовалюты.

За последний год карьеры в лёгкой атлетике Болт заработал $ 2,5 млн. За счёт грамотной бизнес-стратегии сейчас ему удаётся получать в десятки раз больше.

«Если вы заработали 10 долларов, всегда откладывайте 6 долларов из этой суммы», — главный принцип Болта в сфере финансов.