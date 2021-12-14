Девушка, которая разбила сердце чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

10 декабря Карлсен обыграл Яна Непомнящего и защитил звание чемпиона мира по шахматам. Полгода назад Магнус пережил личную драму, расставшись с невестой Элизабет Лоренцен Джённе.
Об отношениях Магнуса и Элизабет впервые стало известно летом 2019 года, когда девушка опубликовала фото с шахматистом в «Инстаграме».
Джённе сопровождала Карлсена на нескольких международных шахматных турнирах, в том числе когда Магнус стал чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу в Москве в декабре 2019 года.
Весной 2020-го пара переехала в роскошную квартиру в Тювхольмене, которую Карлсен купил за 21 миллион крон (170 млн рублей). В квартире 127 м² есть два балкона, вид на море, две спальни и две ванные.
Джённе — студентка криминологического факультета университета Осло. СМИ писали, что Элизабет и Магнус вскоре поженятся.
Однако в апреле 2021-го Магнус неожиданно объявил о расставании с Элизабет. «Мы остались друзьями», — сказал Карлсен.
Причины расставания Карлсен не назвал, поскольку не любит разглашать подробности своей личной жизни.
Карлсен также год встречался с девушкой по имени Синн Кристин Ларсен до отношений с Джённе.
Сейчас сердце 31-летнего чемпиона мира свободно.
«Я считаю, что моя подруга должна иметь хоть какие-то базовые шахматные знания», — утверждает Карлсен.
«Но мне не нравится, когда я встречаю девушек, которые начинают говорить со мной о том, как они играли в шахматы против своих дедушек в детстве. Терпеть этого не могу. Это скучно», — добавил чемпион.
«Я бы предпочёл поговорить о другом», — рассказал о своих требованиях к избраннице Магнус.