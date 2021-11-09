Пополнит ли Ян Непомнящий список великих игроков?
Первым чемпионом мира в 1886 году стал Вильгельм Стейниц. Он несколько раз защищал титул и удерживал его восемь лет. В чемпионских матчах дважды обыграл Михаила Чигорина из России.
В 1894 у Стейница титул забрал Эмануил Ласкер. Немец доминировал в шахматах до 1921-го. Столь долгая серия связана в том числе и с Первой мировой войной, но 27 лет – поразительный рекорд!
С 1921-го по 1927-й чемпионом мира был гениальный кубинец Хосе Рауль Капабланка. Интересно, что с 1916 по 1924 год Капабланка вообще не проиграл ни одного матча на высшем уровне.
Александр Алехин – единственный шахматист, который ушёл из жизни в звании чемпиона. Титул он завоевал в 1927-м, но в 1935-м потерял его на два года. Алехин скончался в 1946-м.
Голландец Макс Эйве был тем, кто лишил Алехина чемпионства в 1935-м. Уже после окончания карьеры в 1970 году Эйве стал президентом ФИДЕ и занимал этот пост восемь лет.
С 1948 по 1972 год чемпионами мира становились только шахматисты из СССР. Дольше всех титул удерживал Михаил Ботвинник. Правда, с двумя перерывами: 1948-1957; 1958-1960; 1961-1963.
Чемпионский титул у Ботвинника на время отбирали Василий Смыслов и Михаил Таль. В 1963 году корона на шесть лет перешла к Тиграну Петросяну, а затем – к Борису Спасскому.
Доминирование советских шахматистов в 1972-м прервал эксцентричный американец Роберт Фишер. Через три года он был лишён титула, потому что не захотел его защищать.
Корону примерил Анатолий Карпов, ставший лучшим в матчах претендентов. На протяжении 10 лет шахматист трижды защитил звание чемпиона, а затем его забрал Гарри Каспаров.
С 1993 по 2006 год из-за раскола в шахматах было сразу два чемпиона. По версии ФИДЕ побеждали: Анатолий Карпов, Александр Халифман, Вишванатан Ананд, Руслан Пономарёв, Рустам Касымджанов и Веселин Топ
По версии ПША чемпионами мира в период раскола были Гарри Каспаров (до 2000 года) и Владимир Крамник (до 2006-го). В 2006-м Крамник выиграл у Топалова матч объединения.
В 2007 году Крамника обыграл индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. С тех пор россияне чемпионами мира не были. А сам Ананд продержался на шахматном троне до 2013 года.
Действующий чемпион мира – Магнус Карлсен. Он сохраняет титул восемь лет и уже трижды защищал своё звание. А в 2021 году отобрать корону у норвежца попробует россиянин Ян Непомнящий.