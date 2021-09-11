Чемпионам вручили ключи от BMW X5. Их стоимость начинается от 5,9 млн рублей.
11 сентября президент России Владимир Путин встретится с победителями и призёрами Олимпиады в Токио. После этого российским спортсменам подарили автомобили BMW.
За золото российским спортсменам подарили новые модели BMW X5. Серебряным и бронзовым призёрам вручили BMW X3 в разных комплектациях.
Традиция вручения олимпийцам машин началась в 2006 году, после зимних Игр в Турине. 15 лет назад за олимпийское золото девушкам дарили Lexus RX350, а мужчинам – Toyota Land Cruiser 100.
После Олимпиад в 2010 и 2012 году спортсменам подарили Audi. В 2014 призёры получили Mercedes-Benz, в 2016 и 2018 российским атлетам вручили ключи от BMW.
Средняя цена автомобиля BMW X5, который получат олимпийские чемпионы Токио – 5,9 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем стоимость Land Cruiser 100, который дарили олимпийцам в 2006-м.
В СССР традиции дарить автомобили не было, но чемпионам «улучшали жилищные условия». Например, после Игр-1964 в Токио боксёр Станислав Степашкин получил двухкомнатную квартиру.
Помимо автомобилей российские олимпийцы получают премию от государства. 4 млн рублей за золото, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу. Такую сумму российским призёрам Олимпиад вручают с 2012 года.