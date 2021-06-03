Олимпийская чемпионка очень сильно изменилась!
Елена Исинбаева – одна из самых известных российских легкоатлеток. За годы своей карьеры она выиграла две Олимпиады и установила множество мировых рекордов.
Последнюю значимую победу Исинбаева одержала на чемпионате мира в Москве в 2013 году. После этого она приостановила спортивную карьеру, а в 2016-м – завершила её.
После 2013 года Елена стала женой и мамой: вышла замуж за легкоатлета Никиту Петинова. Сейчас в семье двое детей – дочь Ева и сын Добрыня.
После завершения карьеры Исинбаева остаётся в курсе спортивной повестки: она является членом МОК. Также Елена возглавляла наблюдательный совет РУСАДА.
Впрочем, в последнее время Исинбаева попадает в новости, не связанные со спортом. Например, в феврале 2020 года Елена была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ.
В октябре 2020-го Исинбаева запнулась на заседании совета по развитию физкультуры и спорта с участием президента Владимира Путина. «Случился коллапс», – объясняла позже чемпионка.
Телезрители чаще всего видят Исинбаеву в качестве судьи на телепроекте «Ледниковый период». Скандалы не обходят Елену стороной – некоторые зрители считают её худшей из членов жюри.
Однако Елена не планирует уходить из жюри проекта. Более того, она сама время от времени встаёт на коньки и показывает катание своим поклонникам.
Елена активна в соцсетях: она нередко выкладывает фотографии своих домашних тренировок и мотивирующие записи, а также активно общается со своими подписчиками.
Также Елена любит поражать подписчиков новыми образами. Однако не все они вдохновляют подписчиков. Некоторые читатели признаются, что не узнают своего кумира: «Вас и не узнать!»