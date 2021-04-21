Российский флаг в Токио запрещён. Но он будет?
В апреле 2021 года компания Zasport представила новую форму сборной России на Олимпийские игры в Токио. Некоторые модели вызвали бурную реакцию на Западе.
Общее внимание привлёк один вариант костюмов: на белом фоне размещены крупные вставки треугольной формы – синяя и красная. Всё вместе очень похоже на российский триколор.
Скандал связан с тем, что российский флаг, равно как и гимн, как и использование слова Россия на Играх в Токио будет запрещено из-за санкций, наложенных ВАДА.
«О, посмотрите: форма олимпийской сборной России выглядит как гигантский российский флаг. И да, российский флаг вроде бы запрещён», – иронично заметил Тарик Панья из New York Times.
Впрочем, Международный олимпийский комитет не нашёл в сочетании белого, синего и красного цветов ничего запрещённого и одобрил комплекты к использованию.
Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтветд высказался наиболее жёстко: он оценил новую форму сборной России как «средний палец остальному миру».
В ответ на это высказывание олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил комментатору купить верёвку и мыло: «Ничего не могут они с Россией сделать и никогда не смогут».
Дмитрий Губерниев тоже высказался очень резко: «Они просто трусы! Я с удовольствием покажу ему этот фак лично, гордо констатируя появление нашей команды в утверждённой форме».