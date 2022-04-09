Однако компенсация вполне солидная.
Согласно сложившейся традиции, российские спортсмены получали за олимпийские медали не только призовые деньги, но и роскошные автомобили от Фонда поддержки олимпийцев.
Традиция вручения олимпийцам машин началась в 2006 году, после зимних Игр в Турине. 16 лет назад за олимпийское золото девушкам вручили Lexus RX350, а мужчинам Toyota Land Cruiser 100.
В 2008-м призёрам Олимпиады вручили внедорожники BMW. Девушки получили автомобили модели X3, мужчины – X5.
После Олимпиад в 2010 и 2012 году спортсменам подарили Audi. В 2010-м мужчины и женщины впервые получили одинаковые автомобили, которые распределили в зависимости от достоинства медали.
В 2014-м призёры получили Mercedes-Benz. Обладателям золотых наград подарили GL, серебряным призёрам – ML, бронзовым – люксовый GLK.
В 2016-м и 2018-м российским атлетам вновь вручали ключи от BMW. За золото – модель X6, за серебро – X5. Бронзовым призёрам – X3 в 2016-м и X4 в 2018 году.
После Олимпиады-2020 в Токио за золото российским спортсменам подарили BMW X5, серебряным и бронзовым призёрам вручили BMW X3 разных комплектаций.
Ожидалось, что в 2022-м традиция продолжится, но из-за санкций закупить достаточное количество иномарок не получилось. Какие именно автомобили должны были получить призёры – неизвестно.
Но известен размер солидной компенсации. Олимпийские чемпионы вместо машины получат 8 миллионов рублей. Серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4.