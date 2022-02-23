Опытные бойцы и юные дарования. Борьба за следующие Игры обещает быть особенно захватывающей!
Саша болезненно приняла поражение на ОИ, пообещав больше никогда не выходить на лёд. Но она быстро смягчилась, сказав, что подумает о продолжении карьеры. У Трусовой есть резервы для борьбы за Милан!
Первая Олимпиада завершилась для Камилы настоящим кошмаром. Однако если она найдёт в себе силы остаться до Милана, то ещё сможет побороться за личное золото Игр. В 2026 году Валиевой будет только 19.
Аня не собирается бросать спорт даже после победы на Играх. Мотивации у девушки полным-полно, так что будет совсем неудивительно, если она решит побороться за титул двукратной олимпийской чемпионки.
Соня — самая звёздная юниорка Тутберидзе. В 2025 году ей исполнится 18 лет, и она будет очень голодна до взрослых побед!
Первая исполнительница четверного риттбергера на соревнованиях — одна из главных надежд группы Тутберидзе.
Есть свои звёздочки и в «Ангелах Плющенко». Софья Муравьёва постарается привести Евгения к первому большому тренерскому триумфу.
Софа идёт по пути Александры Трусовой и разучивает все квады разом. Возможно, Милан-2026 станет прыжковой битвой Самоделкиной и её кумира.