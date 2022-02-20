По итогам соревнований в Пекине в активе норвежцев 16 золотых наград — на две больше, чем у Канады на ОИ-2010, а также Германии и самой Норвегии на ОИ-2018. Кто их завоевал?
Биатлон. 10 км — спринт и 15 км — масс-старт.
Тарьей Бё (на фото), Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.
Биатлон. 7,5 км — спринт и 10 км — гонка преследования.
Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф (на фото), Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
Халпьгейр Энгебротен, Аллан Даль Юханссон (на фото), Педер Конгсёуг, Сверре Лунде Педерсен.
Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км/большой трамплин.
Йорген Граабак, Йенс Лураас Офтебро, Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен (на фото).
Лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем.
Эрик Вальнес (на фото) и Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. 10 км классическим стилем, 30 км — масс-старт свободным стилем, 7,5 км + 7,5 км — скиатлон.
Прыжки с трамплина.
Фристайл.