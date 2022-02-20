Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей

По итогам соревнований в Пекине в активе норвежцев 16 золотых наград — на две больше, чем у Канады на ОИ-2010, а также Германии и самой Норвегии на ОИ-2018. Кто их завоевал?