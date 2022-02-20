🇷🇺 Все медалисты сборной России на Олимпиаде-2022

Всего наша команда завоевала 32 медали. 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Такого количества наград у нас не было никогда! Вспоминаем всех героев Игр-2022.

🥇 Александр Большунов — Лыжные гонки, скиатлон

Символично, что именно Сан Саныч принёс нам первую и сразу золотую медаль на Олимпиаде! Уже тогда было понятно, что наш лыжник не остановится.

🥇 Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов — Фигурное катание, командный турнир

Мощнейшее выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Заслуженное золото, несмотря ни на что!

🥇 Ступак, Непряева, Сорина, Степанова — Лыжные гонки, эстафета

Мощнейшая гонка наших лыжниц. Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина создали повод для сражения. И Вероника Степанова провела мастерский финиш, обыграв соперника и тактически, и физически.

🥇 Червоткин, Большунов, Спицов, Устюгов — Лыжные гонки, эстафета

У мужского состава с эстафетой получилось куда проще. Каждый из наших лыжников уходил в отрыв, и победа была более чем уверенной.

🥇 Анна Щербакова — Фигурное катание

Два идеальных проката, в которых были и эстетика, и сложность, и уверенность в победе.

🥇 Александр Большунов — Лыжные гонки, масс-старт

Марафон сократили до 28,5 км из-за погодных условий, но Большунов был готов выиграть и 50, и все 70 километров. Король лыж!

🥈 Наталья Непряева — Лыжные гонки, скиатлон

Самая ценная личная награда Непряевой на этих Играх.

🥈 Денис Спицов — Лыжные гонки, скиатлон

Спицов пришёл вторым после Большунова. И был очень хорош!

🥈 Садреев, Аввакумова, Махиня, Климов — Прыжки на лыжах с трамплина

Одна из самых неожиданных наград. Были дисквалифицированы сразу 4 сборные, однако это не умаляет заслуг наших. Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов ухватились за шанс.

🥈 Александр Большунов — Лыжные гонки, разделка на 15 км

Просто ещё одна медаль в музее Сан Саныча.

🥈 Константин Ивлиев — Шорт-трек, 500 метров

Впервые на Олимпиаде, и сразу серебро. Отличное выступление нашего молодого шорт-трекиста!

🥈 Синицина и Кацалапов — Фигурное катание, танцы на льду

Близкое к идеальному выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Недосягаемой оказалась лишь пара из Франции.

🥈 Алдошкин, Трофимов, Захаров — Конькобежный спорт, командная гонка преследования

Серебро, но с золотым окрасом. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров установили олимпийский рекорд, а также мировой рекорд на равнинных катках – 3:36.62.

🥈 Казакевич, Резцова, Миронова, Нигматуллина — Биатлон, эстафета

Долгожданная медаль в биатлоне! Старт, на который наша женская команда максимально собралась.

🥈 Александра Трусова — Фигурное катание

Очень эмоциональное выступление и мировой рекорд: Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков за один прокат.

🥈 Иван Якимушкин — Лыжные гонки, масс-старт

Дебютант Олимпийских игр выдержал марафон, причём почти всю гонку Якимушкин грамотно держался в группе лидеров и показал класс на последних километрах.

🥈 Тарасова и Морозов — Фигурное катание, пары

Великолепный прокат в произвольной, но по сумме Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались ниже китайской пары.

🥈 Сборная России — Хоккей

К сожалению, наши парни проиграли финал очень яркой команде Финляндии. Россия же как раз весь турнир выглядела очень блёкло, лишь однажды забив больше одной шайбы.

🥉 Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов — Биатлон, смешанная эстафета

В биатлоне у нас получилось не так удачно, как ожидалось. Особенно много вопросов к стрельбе.

🥉 Анастасия Смирнова — Фристайл, могул

19-летняя дебютантка Игр завоевала для России первые за много лет медали в женском фристайле. В 1992-м в Альбервиле Елизавета Кожевникова взяла серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере – бронзу.

🥉 Виктор Уайлд — Сноуборд, параллельный гигантский слалом

Финальная медаль нашего парня. «Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — подвёл итог Вик.

🥉 Александр Терентьев — Лыжные гонки, спринт

Первая медаль дебютанта Олимпийских игр. Достойное выступление в спринте.

🥉 Татьяна Иванова — Санный спорт

Настоящая победа нашей саночницы. Татьяна за несколько недель до старта Игр с трудом ходила из-за перелома. И всё-таки взяла медаль!

🥉 Семён Елистратов — Шорт-трек, 1500 метров

Всего 0,013 секунды не хватило Елистратову до второго места. Очень обидно!

🥉 Эдуард Латыпов — Биатлон, гонка преследования

Труднейшая и важная награда для Латыпова.

🥉 Ангелина Голикова — Конькобежный спорт, 500 метров

Такая долгожданная медаль для Голиковой, ведь эта Олимпиада для неё — третья.

🥉 Халили, Логинов, Цветков, Латыпов — Биатлон, эстафета

В эстафете до последнего казалось, что мы идём на серебро минимум. Однако неудачная финальная стрельба — и у нас лишь бронза.

🥉 Ступак, Непряева — Лыжные гонки, командный спринт

Хорошая командная работа Юлии Ступак и Натальи Непряевой, хотя сил на командный спринт уже оставалось очень мало.

🥉 Большунов, Терентьев — Лыжные гонки, командный спринт

Медаль, которой, кажется, был не очень рад Александр Большунов. Норвежцы в тот день были сильнее нашего дуэта.

🥉 Илья Буров — Фристайл, акробатика

Первая олимпийская награда Бурова, для которого эта Олимпиада — третья.

🥉 Сергей Ридзик — Фристайл, ски-кросс

Повторил свой результат Олимпиады-2018: в Пхёнчхане у Ридзика тоже была бронза.

🥉 Мишина и Галлямов — Фигурное катание, пары

Сложная и красивая программа, Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались третьими.