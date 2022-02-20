Мартина Сабликова (Чехия)

Чешская конькобежка — одна из наиболее титулованных женщин в истории своего вида спорта. В её коллекции 7 медалей ОИ (из них 3 золотых), но в Пекине 34-летней Сабликовой удалось выиграть только одну бронзу.