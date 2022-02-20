Лучшее выступление России на Олимпиадах 🇷🇺

Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде в Пекине. Это рекордный показатель нашей страны за всю историю зимних Игр.

🥇🥈🥉

Российская команда выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

🇳🇴

По общему количеству медалей Россия занимает второе место после Норвегии (37).

9️⃣

К сожалению, в общем медальном зачёте наша команда занимает только девятое место из-за малого количества золота.

👏

Однако Игры в Пекине всё равно можно назвать лучшими для России за всю историю.

ОИ-2018 в Пхёнчхане ни в какое сравнение не идут с Пекином. В Корее Россия выиграла 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых) и стала 13-й в медальном зачёте.

🌴2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣

На ОИ-2014 в Сочи Россия завоевала 30 медалей (11 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых).

🤦‍♂️

Этого хватило для первого места, но результаты Игр пересматривались, и победа была омрачена допинговым скандалом.

🇷🇺

Так что именно Пекин-2022 можно назвать лучшей Олимпиадой для сборной России, даже с учётом уже наболевшей нехватки золота.