Тяжёлый марафон лыжниц, заруба в финале по хоккею и показательные выступления от наших фигуристов! Заводите будильник, проспать нельзя!
Далее время — по Москве.
Тут у нас шансов на медали крайне мало, но мы видели на этой Олимпиаде чудеса. Вдруг!
📺 Где смотреть: «Матч! Страна»
Наши лыжницы вдохновлены подвигами мужчин и тоже рвутся к медалям. Бежать предстоит 30 км, надеемся, обойдётся без очередных переносов.
📺 Где смотреть: «Первый канал»
Тут медали нам тоже не гарантированы, но наши четверки очень заряжены!
📺 Где смотреть: «Матч! Арена»
Парни выходят против очень мощной команды. Наших могут выручить игра в большинстве и заготовленные комбинации на овертайм. Точно будет жарко!
📺 Где смотреть: «Первый канал»
Наши медалисты, сбросив напряжение борьбы и расслабившись, просто ещё раз покажут своё мастерство. Выступления будут до 9:30.
📺 Где смотреть: «Россия 1»
Следить за красивым шоу можно будет на «Чемпионате» и в трансляции Первого канала. А олимпийский огонь отправится в Италию.
📺 Где смотреть: «Первый канал»