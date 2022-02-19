20 февраля — последний день Олимпиады! ⏰ Вот ради чего надо вам нужно проснуться очень рано

Тяжёлый марафон лыжниц, заруба в финале по хоккею и показательные выступления от наших фигуристов! Заводите будильник, проспать нельзя!
Далее время — по Москве.

⏰ 4:00: Горнолыжный спорт — командные соревнования

Тут у нас шансов на медали крайне мало, но мы видели на этой Олимпиаде чудеса. Вдруг!

📺 Где смотреть: «Матч! Страна»

⏰ 6:00: Лыжные гонки — масс-старт

Наши лыжницы вдохновлены подвигами мужчин и тоже рвутся к медалям. Бежать предстоит 30 км, надеемся, обойдётся без очередных переносов.

📺 Где смотреть: «Первый канал»

⏰ 6:20: Бобслей — 4-я попытка

Тут медали нам тоже не гарантированы, но наши четверки очень заряжены!

📺 Где смотреть: «Матч! Арена»

⏰ 7:10: Хоккей — финал Россия — Финляндия

Парни выходят против очень мощной команды. Наших могут выручить игра в большинстве и заготовленные комбинации на овертайм. Точно будет жарко!

📺 Где смотреть: «Первый канал»

⏰ 7:00: Фигурное катание — показательные выступления

Наши медалисты, сбросив напряжение борьбы и расслабившись, просто ещё раз покажут своё мастерство. Выступления будут до 9:30.

📺 Где смотреть: «Россия 1»

⏰ 15:00: Церемония закрытия Олимпийских игр — 2022

Следить за красивым шоу можно будет на «Чемпионате» и в трансляции Первого канала. А олимпийский огонь отправится в Италию.

📺 Где смотреть: «Первый канал»