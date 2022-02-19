Все медали Александра Большунова на Олимпийских играх

Российский лыжник уже девять раз поднимался на пьедестал. Вспоминаем все случаи.

Бронза. Пхёнчхан-2018. Личный спринт, классика

Уступил Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.

Серебро. Пхёнчхан-2018. Эстафета 4×10 км

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов проиграли норвежцам.

Серебро. Пхёнчхан-2018. Командный спринт

Денис Спицов и Александр Большунов проиграли Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо.

Серебро. Пхёнчхан-2018. 50 км классика

Александра обошёл Ийво Нисканен.

Золото. Пекин-2022. Скиатлон 15+15 км

Наконец-то первая медаль высшего достоинства на Играх в Китае.

Серебро. Пекин-2022. 15 км, классика

Впереди оказался Ийво Нисканен.

Золото. Пекин-2022. Эстафета 4×10 км

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов уверенно обошли норвежцев.

Бронза. Пекин-2022. Командный спринт, классика

Александр Большунов и Александр Терентьев уступили норвежцам и финнам.

Золото. Пекин-2022. Марафон, 28,4 км

Большунову не помешал даже тот факт, что организаторы Олимпиады сократили дистанцию с 50 до 28,4 км из-за плохой погоды.