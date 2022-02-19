Российский лыжник уже девять раз поднимался на пьедестал. Вспоминаем все случаи.
Уступил Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов проиграли норвежцам.
Денис Спицов и Александр Большунов проиграли Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо.
Александра обошёл Ийво Нисканен.
Наконец-то первая медаль высшего достоинства на Играх в Китае.
Впереди оказался Ийво Нисканен.
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов уверенно обошли норвежцев.
Александр Большунов и Александр Терентьев уступили норвежцам и финнам.
Большунову не помешал даже тот факт, что организаторы Олимпиады сократили дистанцию с 50 до 28,4 км из-за плохой погоды.