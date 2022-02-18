Кто занимал четвёртое место на Олимпиаде-2022

В Пекине российские спортсмены 11 раз брали «деревянную» медаль. Это самый высокий показатель. Россия могла стать практически недосягаемой по общему количеству медалей, если бы эти атлеты дотянули до бронзы.