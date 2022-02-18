Кто занимал четвёртое место на Олимпиаде-2022

В Пекине российские спортсмены 11 раз брали «деревянную» медаль. Это самый высокий показатель. Россия могла стать практически недосягаемой по общему количеству медалей, если бы эти атлеты дотянули до бронзы.

4️⃣ Сергей Трофимов

Конькобежный спорт — 5000 метров.

4️⃣ Камила Валиева

Фигурное катание, женщины.

4️⃣ Максим Цветков (дважды!)

Биатлон. Индивидуальная гонка и спринт.

4️⃣ Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян

Шорт-трек. Эстафета на 5000 м.

4️⃣ Наталья Непряева

Лыжные гонки. 10 км, классический стиль. 

4️⃣ Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов

Санный спорт — эстафета.

4️⃣ Ангелина Голикова

Конькобежный спорт — 1000 метров.

4️⃣ Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина

Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. 

4️⃣ Анастасия Таталина

Фристайл — слоупстайл.

4️⃣ Александр Третьяков

Скелетон.