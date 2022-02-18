В Пекине российские спортсмены 11 раз брали «деревянную» медаль. Это самый высокий показатель. Россия могла стать практически недосягаемой по общему количеству медалей, если бы эти атлеты дотянули до бронзы.
Конькобежный спорт — 5000 метров.
Фигурное катание, женщины.
Биатлон. Индивидуальная гонка и спринт.
Шорт-трек. Эстафета на 5000 м.
Лыжные гонки. 10 км, классический стиль.
Санный спорт — эстафета.
Конькобежный спорт — 1000 метров.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования.
Фристайл — слоупстайл.
Скелетон.