8 российских олимпийских чемпионов в лыжах

Сборная России по лыжам выиграла эстафеты на Олимпиаде в Пекине. 8 героев женской и мужской команды сотворили историю в Пекине.

Вероника Степанова

В эстафете 4x5 км бежала заключительный этап гонки и, финишировав первой, стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

Юлия Ступак

В Пхёнчхане Ступак завоевала две бронзовые медали. Настало время для золота.

Наталья Непряева

Наталья на дистанции женского скиатлона завоевала серебро, финишировав с отставанием 30,2 секунды от победительницы Терезе Йохауг. В эстафете Непряева завоевала медаль высшего достоинства.

Татьяна Сорина

Первая Олимпиада Сориной – и сразу же золото.

Александр Большунов

Седьмая медаль ОИ для Большунова (4 в Пхёнчхане, 3 — в Пекине) и вторая золотая в столице Китая.

Денис Спицов

В Пхёнчхане у Дениса было два серебра и бронза, а в Пекине уже есть серебро и золото.

Сергей Устюгов

Устюгов финишировал в эстафете с флагом в руках. Для него это первая медаль ОИ.

Алексей Червоткин

В Пхёнчхане Червоткин завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В Пекине он стал обладателем золотой медали.