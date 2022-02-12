Ткачёв начал заниматься хоккеем в Киеве

Родился Владимир в Днепропетровске, вскоре его семья перебралась в Киев. Там мальчик начал тренировки в 5 лет. В 13 отправился в Казань на просмотр в «Ак Барс», где и остался.