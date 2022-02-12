Владимир Ткачёв

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: хоккей, нападающий

Бронзовый призёр юниорского ЧМ (2011), бронзовый призёр молодёжного ЧМ (2013).
Обладатель Кубка Гагарина (2017/2018). Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Трактор».

Ткачёв начал заниматься хоккеем в Киеве

Родился Владимир в Днепропетровске, вскоре его семья перебралась в Киев. Там мальчик начал тренировки в 5 лет. В 13 отправился в Казань на просмотр в «Ак Барс», где и остался.

Факт: 🥉🥉🥉 три бронзы

Ткачёв — обладатель бронзовых медалей чемпионата мира на всех уровнях сборных команд: юниорской, молодёжной и главной команд страны. А вот золота 🥇 в его коллекции нет. Пора исправить этот недостаток.

«Психология. Мне это интересно. Бывает, возникает в жизни проблема, а благодаря этим книгам можно посмотреть на ситуацию под другим углом. И проблема больше не проблема. Иногда есть какие-то очевидные вещи, но их так грамотно по полочкам раскидывают, что всё становится проще»

Ткачёв — о любимых книгах