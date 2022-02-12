Дебютирует на Олимпийских играх.
Бронзовый призёр юниорского ЧМ (2011), бронзовый призёр молодёжного ЧМ (2013).
Обладатель Кубка Гагарина (2017/2018). Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Трактор».
Родился Владимир в Днепропетровске, вскоре его семья перебралась в Киев. Там мальчик начал тренировки в 5 лет. В 13 отправился в Казань на просмотр в «Ак Барс», где и остался.
Ткачёв — обладатель бронзовых медалей чемпионата мира на всех уровнях сборных команд: юниорской, молодёжной и главной команд страны. А вот золота 🥇 в его коллекции нет. Пора исправить этот недостаток.
Ткачёв — о любимых книгах