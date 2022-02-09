Дебютирует на Олимпийских играх.
Обладательница серебра на Универсиаде-2019. Призёр российских соревнований.
Причём сделала это довольно поздно — в 14 лет. «Но мне кажется, что у меня сейчас, наоборот, осознанный возраст. Я отчетливо понимаю, что это моя не последняя Олимпиада, я уже готовлюсь на следующую. Мне тогда будет 30 лет, но меня это совершенно не пугает. Я понимаю, что не хочу другой жизни», — рассказала Александра в интервью «КП».
«В свободное время Паршина любит уходить в горы: спать в палатке, есть из котелка. И при этом отключиться от мира — чтобы не было связи. Впрочем, у Паршиной есть и «инстаграм», где она затем выкладывает фото из путешествий: @parshina_alex
Паршина — о крутости своего вида