Паршина начала заниматься сноубордингом в Магадане

Причём сделала это довольно поздно — в 14 лет. «Но мне кажется, что у меня сейчас, наоборот, осознанный возраст. Я отчетливо понимаю, что это моя не последняя Олимпиада, я уже готовлюсь на следующую. Мне тогда будет 30 лет, но меня это совершенно не пугает. Я понимаю, что не хочу другой жизни», — рассказала Александра в интервью «КП».