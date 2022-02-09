Александра Паршина

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: сноубординг

Обладательница серебра на Универсиаде-2019. Призёр российских соревнований.

Паршина начала заниматься сноубордингом в Магадане

Причём сделала это довольно поздно — в 14 лет. «Но мне кажется, что у меня сейчас, наоборот, осознанный возраст. Я отчетливо понимаю, что это моя не последняя Олимпиада, я уже готовлюсь на следующую. Мне тогда будет 30 лет, но меня это совершенно не пугает. Я понимаю, что не хочу другой жизни», — рассказала Александра в интервью «КП».

Факт: любит цифровой детокс

«В свободное время Паршина любит уходить в горы: спать в палатке, есть из котелка. И при этом отключиться от мира — чтобы не было связи. Впрочем, у Паршиной есть и «инстаграм», где она затем выкладывает фото из путешествий: @parshina_alex

«Сноуборд объединяет людей. У нас как будто голова одинаково работает. Если человек выбрал этот спорт, то у него будет автоматически какая-то неизвестная и незаметная связь с другими сноубордистами. А почему так, я не знаю. Наверное, это любовь, которая уже навсегда с тобой»

Паршина — о крутости своего вида