🥉 День начался с бронзы Вика Уайлда

Наш парень взял третью для России олимпийскую медаль в сноуборде. Вик был хорош в параллельном гигантском слаломе. После эмоционального финиша спортсмен даже не сдержал слёз.

🥉 Затем крутую гонку выдал 22-летний Александр Терентьев

Дебютант Олимпиады сражался с великолепным норвежцем Клебо и итальянцем Пеллегрино. И пришёл третьим!

🥉 Ну и завершение дня: настоящий подвиг Татьяны Ивановой

Всего две недели назад она с трудом ходила из-за перелома ноги. А сейчас взяла бронзу! Первая наша медаль в санном спорте с 2014 года.

Медали берём, а почему мы только на 7-м месте?

Пока мы первые по общему количеству — 10 медалей. У ближайших к нам Нидерландов — 7 штук. А вот с золотом у нас пока негусто. Лишь две медали. Но возможности выйти в лидеры и по самым ценным наградам ещё есть!