Наш парень взял третью для России олимпийскую медаль в сноуборде. Вик был хорош в параллельном гигантском слаломе. После эмоционального финиша спортсмен даже не сдержал слёз.
Дебютант Олимпиады сражался с великолепным норвежцем Клебо и итальянцем Пеллегрино. И пришёл третьим!
Всего две недели назад она с трудом ходила из-за перелома ноги. А сейчас взяла бронзу! Первая наша медаль в санном спорте с 2014 года.
Пока мы первые по общему количеству — 10 медалей. У ближайших к нам Нидерландов — 7 штук. А вот с золотом у нас пока негусто. Лишь две медали. Но возможности выйти в лидеры и по самым ценным наградам ещё есть!