Евгения Буртасова

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: биатлон

Четыре раза выигрывала чемпионат Европы, дважды чемпионка Универсиады-2015. Победительница и призёр крупных юношеских турниров.

Буртасова начала заниматься лыжами в городе Гурьевск, Кемеровская область

В 8 лет попала в секцию по лыжным гонкам к тренеру Андрею Тропину. А уже спустя время, в 18 лет, перешла в биатлон. Окончив школу, переехала в Новосибирск и занималась у тренера Сергея Басова.

Факт: творческий подход

Евгения любит обновлять цвет своей винтовки. Например, в её арсенале были фиолетовая и голубая. Кроме того, спортсменка добавляет на винтовку различные рисунки.

«У спортсмена Олимпиада — главная мечта. Это наше высшее достижение, выше не прыгнешь. Олимпийская медаль — это всё. Некоторые говорят: «Вот вы ездите, бабки зарабатываете». Ну это как приятный бонус. А всё остальное — у тебя и жизни нет, ты и дома не бываешь, родителей не видишь, как дети растут»

Буртасова — о жертвах