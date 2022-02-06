Буртасова начала заниматься лыжами в городе Гурьевск, Кемеровская область

В 8 лет попала в секцию по лыжным гонкам к тренеру Андрею Тропину. А уже спустя время, в 18 лет, перешла в биатлон. Окончив школу, переехала в Новосибирск и занималась у тренера Сергея Басова.