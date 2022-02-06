Кроме того, Большунов ходил в лес вместе с родителями собирать грибы, землянику и чернику. Он и сейчас это делает. Александр очень любит проводить свободное время в Подывотье. Там он может расслабиться — гулять в лесу, ходить на рыбалку или играть на гармошке.

