В Пекин приехало не так уж и много представителей ЛГБТ-сообщества.
Одним из главных героев Игр в Пекине стал фигурист-парник Тимоти Ледюк — первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады. Он не считает себя мужчиной или женщиной и просит называть себя «они».
Помимо этого, американец ещё и гей. В 18 лет он признался в этом родным. Они долго не могли принять этого: «Они пытались провести надо мной экзорцизм, изгоняли моих демонов и молились со всех сторон».
В 2020 году каминг-аут совершил серебряный призёр Олимпиады-2018 в танцах на льду Гийом Сизерон. После этого француза неоднократно критиковали за то, что он не может показывать мужественность на льду.
«Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина. Мужественность и женственность — очень личная и прекрасная вещь, которую нужно определять только вам», — отвечал Гийом.
Канадец Эрик Рэдфорд, выступающий в парном катании с Ванессой Джеймс, замужем за испанцем Луисом Фенеро, бывшим фигуристом.
Лето 2021 года ознаменовалось шквалом каминг-аутов в фигурном катании. Признался в своей гомосексуальности бронзовый призёр Сочи-2014 в командном турнире американец Джейсон Браун.
Следом за ним каминг-аут сделал призёр чемпионата мира Поль Пуарье. Канадец заявил, что он квир (так называют себя люди с нетрадиционными предпочтениями в плане любви). По факту же Поль гей.
Французский одиночник Кевин Аймоз рассказал о своей нетрадиционной ориентации в документальном фильме.
Есть стереотип, что в фигурном катании очень много геев. Но в Пекин приехало не так уж и много представителей ЛГБТ-сообщества. А Гийом Сизерон опровергает этот стереотип.
«В фигурном катании есть геи, но не так много, как полагают. Есть своего рода клише фигуриста с нетрадиционной ориентацией. Да, они есть, но их не так много, как гетеросексуалов», — рассказывал Гийом.
Ещё по теме: В фигурном катании настоящий шквал каминг-аутов!
Всё больше фигуристов рассказывают о своей нетрадиционной ориентации.