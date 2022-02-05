9 золотых медалей, которых мы ждём от России

Перед стартом зимней Олимпиады в Пекине «Чемпионат» опубликовал общий медальный прогноз для сборной России. В нём не было конкретных имён спортсменов. Исправляем эту недосказанность.

Максим Буров (фристайл)

Бурову нет равных в мире по сложности прыжков. Будет большим сюрпризом, если ему не достанется золото.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (фигурное катание)

В парном катании Мишина и Галлямов выглядят предпочтительнее конкурентов.

Камила Валиева (фигурное катание)

15-летняя фигуристка — настоящий феномен своего вида спорта.

Фигурное катание (командный турнир)

Здесь у российских фигуристов тоже не должно возникнуть проблем.

София Надыршина (сноуборд)

18-летняя Надыршина недавно стала самой молодой победительницей в параллельных дисциплинах за всю историю чемпионатов мира. Теперь она едет в Пекин за золотом Олимпиады.

Александр Большунов и Александр Терентьев (лыжи)

В командном классическом спринте Большунов и Терентьев чувствуют себя очень уверенно.

Александр Большунов (лыжи)

15 км в классике — здесь у Большунова отличные шансы на золото.

Ангелина Голикова (конькобежный спорт)

Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 метров вполне способна стать лучшей в этой дисциплине и на Олимпиаде.

Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

И в этой категории мы вправе ожидать золото.