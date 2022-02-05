Перед стартом зимней Олимпиады в Пекине «Чемпионат» опубликовал общий медальный прогноз для сборной России. В нём не было конкретных имён спортсменов. Исправляем эту недосказанность.
Бурову нет равных в мире по сложности прыжков. Будет большим сюрпризом, если ему не достанется золото.
В парном катании Мишина и Галлямов выглядят предпочтительнее конкурентов.
15-летняя фигуристка — настоящий феномен своего вида спорта.
Здесь у российских фигуристов тоже не должно возникнуть проблем.
18-летняя Надыршина недавно стала самой молодой победительницей в параллельных дисциплинах за всю историю чемпионатов мира. Теперь она едет в Пекин за золотом Олимпиады.
В командном классическом спринте Большунов и Терентьев чувствуют себя очень уверенно.
15 км в классике — здесь у Большунова отличные шансы на золото.
Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 метров вполне способна стать лучшей в этой дисциплине и на Олимпиаде.
И в этой категории мы вправе ожидать золото.