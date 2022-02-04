Доходы не сопоставимы с летними видами спорта, но некоторым удалось более-менее неплохо заработать.
Сноубордист Шон Уайт — самый известный спортсмен из США на Играх в Пекине. Основной доход 3-кратный олимпийский чемпион получил от спонсорских сделок с производителем спортивного оборудования Burton Snowboards.
Также у Уайта были рекламные контракты с Red Bull, Target, Oakley, Hewlett-Packard и Unisoft. Уайт заработал достаточно, чтобы вместе с братом основать собственную компанию по производству оборудования для сноуборда под названием Whitespace.
У Джейми есть спонсорские соглашения с Billabong, Monster Energy, Oakley и GoPro. Сноубордистка неплохо заработала по меркам представителей зимних видов спорта, но всё равно уступает лидирующему Уайту в 15 раз.
Завоевание золотой медали на Играх в Сочи позволило американской горнолыжнице разбогатеть. Она заключила спонсорские соглашения с аdidas, Barilla, Bose, IKON Pass, Longines, Oakley и Red Bull.
Итальянская биатлонистка сумела выделиться на фоне коллег за счёт большого количества спонсорских сделок.
30-кратный чемпион мира и 4-кратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Нидерландов неплохо заработал по совокупности своих достижений.
Японский фигурист популярен у себя на родине.
Стоит отметить, что рейтинг является отчасти субъективным и неточным из-за отсутствия чётких данных по состоянию профессиональных хоккеистов. Они есть только по игрокам НХЛ, которые в Пекин не приехали.
Например, состояние капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва, по данным СМИ, оценивается в пределах $ 1-5 млн. За сезон в московском «Динамо» он получает 95 млн рублей ($ 1,25 млн).
Точно такие же размытые данные СМИ дают по российскому лыжнику Александру Большунову и его принципиальному сопернику норвежцу Йоханнесу Клебо.
Большинство иностранных источников сходится во мнении, что российская фигуристка уже заработала более миллиона долларов.
Американская сноубордистка сотрудничала с сетью кофеен Dunkin' Donuts, рекламируя кофе со льдом. Кроме того, она была лицом бренда средств по уходу за волосами Paul Mitchell.
Ред дебютировал на ОИ-2018 в 17 лет, выиграв золото в слоупстайле. Джерард — самый молодой олимпийский чемпион по сноуборду в истории и самый молодой американец с золотом ОИ за 90 лет. Burton Snowboards, Red Bull, Von Zipper, ProTec, Celtek, Mountain Dew, Toyota, Bose, Quiksilver, HomeLight сразу же захотели стать его спонсорами.
Точных данных нет, но эти известные спортсмены, скорее всего, заработали как минимум $ 1 млн: Динара Алимбекова, Себастиан Самуэльссон, братья Йоханнес и Тарьей Бё (биатлон), Натали Гайзенбергер (санный спорт), Ирен Вюст (конькобежный спорт), значительная часть хоккеистов из клубов КХЛ.