Ред Джерард — $ 1 млн

Ред дебютировал на ОИ-2018 в 17 лет, выиграв золото в слоупстайле. Джерард — самый молодой олимпийский чемпион по сноуборду в истории и самый молодой американец с золотом ОИ за 90 лет. Burton Snowboards, Red Bull, Von Zipper, ProTec, Celtek, Mountain Dew, Toyota, Bose, Quiksilver, HomeLight сразу же захотели стать его спонсорами.