Иванова начала заниматься санным спортом в Чусовом, Пермский край

В пять лет мама записала Татьяну в ДЮСШ «Огонёк». Оба родителя Ивановой – саночники: папа – дипломированный тренер, мама – выступала на соревнованиях регионального масштаба.