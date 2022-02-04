Чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира — 2015/16 и 2019/20.
В пять лет мама записала Татьяну в ДЮСШ «Огонёк». Оба родителя Ивановой – саночники: папа – дипломированный тренер, мама – выступала на соревнованиях регионального масштаба.
В 2012 году Иванова стала обладательницей престижной премии «Золотые сани». Наградой являлся автомобиль, вручённый президентом Федерации санного спорта Леонидом Гартом.
Иванова – о возможном завершении карьеры после ОИ-2022