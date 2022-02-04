Вид спорта: санный спорт

Чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира — 2015/16 и 2019/20.

Иванова начала заниматься санным спортом в Чусовом, Пермский край

В пять лет мама записала Татьяну в ДЮСШ «Огонёк». Оба родителя Ивановой – саночники: папа – дипломированный тренер, мама – выступала на соревнованиях регионального масштаба.

Факт

В 2012 году Иванова стала обладательницей престижной премии «Золотые сани». Наградой являлся автомобиль, вручённый президентом Федерации санного спорта Леонидом Гартом.

«Я ещё не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере. Хотя иногда в голову приходит мысль, а зачем мне это всё надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся»‎

Иванова – о возможном завершении карьеры после ОИ-2022