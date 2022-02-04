Двукратная чемпионка мира 2020 года, двукратная чемпионка России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, чемпионка мира среди юниоров в одноместных санях.
В детстве Екатерина ходила на спортивную гимнастику, но в 16 лет перешла в санный спорт. Катникова тренируется под руководством Евгения Язева, выступает за СДЮСШОР «Огонёк».
На чемпионате мира 2020 года в Сочи Катникова стала двукратной чемпионкой в классических одиночных санях и в спринте. Победа Екатерины стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин.
Катникова – о популярности санного спорта