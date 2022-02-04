Выступал на Олимпийских играх — 2018.
Серебряный призёр чемпионата мира, неоднократный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России.
До перехода в санный спорт Богданов занимался картингом. Первым его тренером стала Ольга Рябова. Сейчас Андрей выступает за ФСО «Юность Москвы» и СШОР (Москва), тренируется у Александра Васина.
С сезона-2021 Богданов начал выступать в составе нового экипажа с Юрием Прохоровым. Вместе с ним Андрей будет выступать в Пекине. Ранее в паре с Богдановым был Андрей Медведев.
Богданов – о своей любимой еде