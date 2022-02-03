Чемпион мира в спринте, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр юношеского Кубка мира, чемпион России.
Александр стал саночником в 11 лет по наставлению одноклассника и будущего партнёра Владислава Антонова. Первым его тренером была Жанна Жеман. Денисьев выступает за ЦСКА, АЗВС (Красноярск).
В феврале 2019 года Денисьев вместе с Антоновым стали первыми в истории России победителями этапа Кубка мира в двойках. Последний раз советские саночники выигрывали в 1987 году.
Денисьев — о том, что будет делать после карьеры