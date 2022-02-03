Двукратный чемпион мира, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира.
Семён воспитывался бабушкой. В 10 лет он пришёл в секцию санного спорта в СДЮШОР. Первым тренером Павличенко стала Татьяна Бурмистрова, затем – Эдуард Бурмистров. Представляет клуб ЦСКА.
В феврале 2015 года Павличенко выиграл золото на ЧМ. Это была первая и единственная золотая медаль в истории российского санного спорта. Последний раз до этого золото выигрывал Сергей Данилин — в 1981 году.
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