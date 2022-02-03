Станислав Никитин

Выступал на Олимпийских играх — 2018.

Вид спорта: фристайл

Бронзовый призёр чемпионата мира в командном первенстве, чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, чемпион мира по фристайлу среди юниоров.

Никитин начал заниматься фристайлом в Ярославле

В семь лет родители отвели Станислава на акробатику, спустя несколько лет он перешёл во фристайл. На первых соревнованиях занял третье место и вскоре попал в национальную команду.

Факт: брат и сестра

В 2019 году Станислав на чемпионате мира в Парк-Сити, вместе со своей родной сестрой Любовью Никитиной выиграл бронзу в командном первенстве.

«Родителям я сам позвонил в Ярославль, как только смог. Папа подошёл к телефону и в первые секунды даже не поверил, что я стал чемпионом. Мне показалось, он заплакал. Ну а потом дома начался переполох…»

Никитин – о реакции родителей на его чемпионство среди юниоров