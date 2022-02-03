Буров начал заниматься фристайлом в Ярославле

Илья – старший брат Максима Бурова, тоже члена олимпийской сборной. Во время учёбы в школе занимался лыжами, во фристайл перешёл в 2007 году. Воспитанник ДЮСШ №3 города Ярославль. Тренеры – Александр Понгильский и Игорь Брикман.