Галиев начал заниматься хоккеем в Москве

С детства был в системе «Динамо», однако в 16 лет переехал в Канаду. Играл в молодёжных клубах и в 2010-м был выбран «Вашингтон Кэпиталс» в третьем раунде под общим 86-м номером. Однако дебютировал в клубе лишь в 2015 году, в 23 года.