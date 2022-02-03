Обладатель Кубка Кларка USHL (2009), Президентского кубка QMJHL (2011, 2012), Мемориального кубка CHL (2011), Кубка Келли ECHL (2013). В 2018 году завоевал Кубок Гагарина. Играет за клуб «Динамо» Москва.
С детства был в системе «Динамо», однако в 16 лет переехал в Канаду. Играл в молодёжных клубах и в 2010-м был выбран «Вашингтон Кэпиталс» в третьем раунде под общим 86-м номером. Однако дебютировал в клубе лишь в 2015 году, в 23 года.
В Северной Америке получил прозвище «Русский Стэн», но без особого подтекста — это просто сокращение имени.
Галиев — о том, почему в 16 уехал в Канаду