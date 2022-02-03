Обладатель Кубка Гагарина, капитан сборной России на ЧМ-2021. Играет за клуб ЦСКА.
Его взяли в школу «Дизеля». В 2011 году Антон оказался в системе новокузнецкого «Металлурга», где сразу начал играть в КХЛ, иногда спускаясь в МХЛ. Через год перебрался в систему «Салавата Юлаева».
В 2020 году «Эдмонтон», за который Слепышев провёл более 100 матчей в НХЛ, предложил игроку вернуться в клуб после двухлетнего пребывания в ЦСКА. Однако Антон решил остаться в Москве, мотивировав это бóльшими возможностями для развития.
Слепышев – об осознанности