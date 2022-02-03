Карнаухов начал заниматься хоккеем в Минске

Тренировался в местной «Юности» под руководством Александра Большакова. В 12 лет переехал в Москву, где оказался в «Красной Армии». В сезоне-2013/2014 дебютировал в МХЛ, после чего на два года уехал в канадскую WHL – Западную хоккейную лигу. Там играл в клубе «Калгари Хитмен», но в 2016 году вернулся в «Красную Армию».