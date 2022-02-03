Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, обладатель Кубка мира – 2017 в составе «Красной Армии», участник ЧМ-2021. Играет за клуб ЦСКА.
Тренировался в местной «Юности» под руководством Александра Большакова. В 12 лет переехал в Москву, где оказался в «Красной Армии». В сезоне-2013/2014 дебютировал в МХЛ, после чего на два года уехал в канадскую WHL – Западную хоккейную лигу. Там играл в клубе «Калгари Хитмен», но в 2016 году вернулся в «Красную Армию».
Одно из хобби Павла – игра на гитаре. У игрока есть шестиструнная акустическая гитара, однако из-за малого количества свободного времени он редко пользуется услугами репетиторов, чаще тренируясь самостоятельно. Увлёкся игрой на гитаре благодаря Виктору Цою, который является одним из его любимых исполнителей.
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