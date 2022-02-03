Факт: любовь на трёх языках

Жена Григоренко – франкоговорящая канадка, с которой он познакомился во время игры в «Квебеке». Правда, по признанию самого Михаила, французский язык он не выучил, поэтому общается с супругой на английском. У пары трое детей.

