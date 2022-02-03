Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, бронзовый призёр ЧМ-2019, лучший новичок 2012 года в CHL – Канадской хоккейной лиге. Играет за клуб ЦСКА.
Пошёл в школу московской «Красной Армии». Первый тренер – Александр Мерзенюк. Дебютировал в МХЛ в сезоне-2010/2011 и сразу же выиграл Кубок Харламова, после чего уехал в Главную юниорскую лигу Квебека в клуб «Квебек Ремпартс», который тренировал Патрик Руа.
Жена Григоренко – франкоговорящая канадка, с которой он познакомился во время игры в «Квебеке». Правда, по признанию самого Михаила, французский язык он не выучил, поэтому общается с супругой на английском. У пары трое детей.
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