Победительница Кубка России в монобобе. Чемпионка России. Выиграла серебро и бронзу молодежного чемпионата мира (U-23) и серебро молодежного чемпионата Европы (U-23).
Сначала она шесть лет отдала лёгкой атлетике. Затем перешла в бобслей и занимается им уже четвёртый год. Студентка МГОУ.
«Я не боюсь брать ответственность на себя. Понимаю, что ко мне должно быть максимальное доверие напарниц. В экипаже ты не один, и от тебя зависят жизни других. В этом спорте важны стрессоустойчивость, концентрация и хорошая сила воли, чего у меня не отнять», — считает Анастасия.
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