Факт: отложенный дебют

Впервые на лёд в матче КХЛ Никита вышел 2 октября 2011 года. Однако его дебют мог состояться на год раньше – 23 сентября 2010 года Нестеров готовился к матчу «Трактора» с «Амуром», но не смог принять участия в игре, потому что для него не нашлось домашнего игрового свитера.

