Обладатель Кубка Гагарина, бронзовый призёр ЧМ-2019. Играет за клуб ЦСКА.
Первый тренер – Владимир Пыжьянов. В 2009 году начал играть в МХЛ в системе «Трактора» — клубе «Белые Медведи».
Впервые на лёд в матче КХЛ Никита вышел 2 октября 2011 года. Однако его дебют мог состояться на год раньше – 23 сентября 2010 года Нестеров готовился к матчу «Трактора» с «Амуром», но не смог принять участия в игре, потому что для него не нашлось домашнего игрового свитера.
Нестеров — о мыслях об Олимпиаде (интервью до возвращения в Россию)