Факт: отомстил камере

В эфире «Ак Барс Шоу» Воронков разбил молотком камеру. В концовке финала МЧМ-2020 после выброса шайбы от канадца шайба попала в камеру и не покинула пределы площадки — иначе «кленовые» оставались бы втроём, а Россия получала стопроцентную возможность сравнять счёт.