Вид спорта: хоккей, нападающий

Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Ак Барс».

Воронков начал заниматься хоккеем в Ангарске, Иркутская область

Тренировался в школе «Ермака», выступавшего в ВХЛ. Дебютировал в 17 лет, привлёк внимание скаутов «Ак Барса», после чего казанский клуб выкупил форварда. Дебютировал за казанцев в феврале 2019-го.

Факт: отомстил камере

В эфире «Ак Барс Шоу» Воронков разбил молотком камеру. В концовке финала МЧМ-2020 после выброса шайбы от канадца шайба попала в камеру и не покинула пределы площадки — иначе «кленовые» оставались бы втроём, а Россия получала стопроцентную возможность сравнять счёт.

«Я впервые уехал из родного города. Оказаться в новом городе и в другом коллективе — это было самое непривычное. Но в Казани сделали всё, чтобы я быстро адаптировался. Мне много помогали и до сих пор помогают и на льду, и в быту»

Воронков — о первом трансфере