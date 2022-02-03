Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Ак Барс».
Тренировался в школе «Ермака», выступавшего в ВХЛ. Дебютировал в 17 лет, привлёк внимание скаутов «Ак Барса», после чего казанский клуб выкупил форварда. Дебютировал за казанцев в феврале 2019-го.
В эфире «Ак Барс Шоу» Воронков разбил молотком камеру. В концовке финала МЧМ-2020 после выброса шайбы от канадца шайба попала в камеру и не покинула пределы площадки — иначе «кленовые» оставались бы втроём, а Россия получала стопроцентную возможность сравнять счёт.
Воронков — о первом трансфере