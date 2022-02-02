Гусев начал заниматься хоккеем в Москве

Возможно, его судьба была предрешена. Ведь родился Никита недалеко от катка «Умка». Начал заниматься хоккеем в школе «Белые медведи», где его партнёром был Никита Кучеров. Первый тренер — Геннадий Курдин. В 17 лет перешёл в систему ЦСКА, дебютировал за клуб в КХЛ осенью 2010-го.