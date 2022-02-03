Факт: от модели до рыбака

Яковлев — спортсмен, пробовавший себя и в качестве модели. Он, например, рекламировал аромат The Icon от Antonio Banderas. В свободное время отдает предпочтение рыбалке, восхождению в горы, охоте, лыжам, скейтбордингу, сноубордингу и гольфу.