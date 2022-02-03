Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и серебряный призёр ЧМ-2015. Обладатель золотой медали Олимпиады-2018. Играет за клуб «Металлург» Магнитогорск, капитан команды.
Его первые тренеры — Евгений Разумняк и Александр Шахворостов. Окончив спортивную школу, Егор перебрался в систему «Ак Барса», где и начал профессиональную карьеру. Дебютировал в МХЛ в 2009 году.
Яковлев — спортсмен, пробовавший себя и в качестве модели. Он, например, рекламировал аромат The Icon от Antonio Banderas. В свободное время отдает предпочтение рыбалке, восхождению в горы, охоте, лыжам, скейтбордингу, сноубордингу и гольфу.
Яковлев — о финале-2018