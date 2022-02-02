Зимние Олимпийские игры — 2022 года в Пекине стартуют в пятницу, 4 февраля. Представляем главных звёзд Олимпиады.
15-летняя чемпионка России установила множество рекордов в юном возрасте. Золото Валиевой в Пекине практически не вызывает сомнений.
Как минимум одно золото — ожидаемый результат для Большунова.
Норвежец попытается встать на пути своего принципиального соперника Большунова. За их противостоянием будет очень интересно наблюдать.
Буров исполняет одни из самых сложных прыжков в мире. Ещё один практически гарантированный обладатель золотой медали.
Двукратная олимпийская чемпионка. Американка стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории, выиграв слалом в Сочи в 2014 году в возрасте 18 лет. В 26 лет Микаэла идёт за своим третьим золотом.
Натали является самой титулованной женщиной-саночником на Олимпийских играх с четырьмя золотыми медалями и одной бронзой. Гайзенбергер хочет выиграть пятое золото.
Претендует на третье золото подряд, чего в фигурном катании не было с 1928 года. Самая большая проблема Ханю — недавняя травма голеностопа. Американец Нэйтан Чен, который выиграл последние три чемпионата мира, постарается взять у японца реванш за неудачу на Играх-2018.
На Играх в Пхёнчхане 17-летняя американка выиграла золото и стала самой молодой женщиной, завоевавшей олимпийский титул по сноуборду. Ким едет в Пекин с несколькими новыми трюками в качестве действующей чемпионки мира.
Лицо Игр. Эйлин Гу — главная надежда хозяев Олимпиады на золотую медаль.
Главная звезда сноубординга едет на пятую Олимпиаду в возрасте 35 лет. Уайт надеется выиграть четвёртую золотую медаль в хафпайпе после успехов в 2006, 2010 и 2018 годах.
Слово «доминирующий» кажется недостаточно сильным для описания бобслеиста, выигравшего 15 из 16 этапов Кубка мира в прошлом сезоне. В Пекине Фридрих рассчитывает взять третье золото Олимпиады.
Хамфрис выиграла две золотые олимпийские медали и бронзу, выступая за Канаду. Она сменила гражданство после скандала с буллингом и теперь надеется взять золото в форме сборной США.
35-летняя спортсменка уже является самой титулованной олимпийской конькобежкой всех времен с 11 медалями, а также самой успешной олимпийской чемпионкой в своей стране. Вюст может стать первой, кто выиграет золотую медаль на пяти разных зимних Олимпийских играх.
4-кратный олимпийский чемпион и 30-кратный чемпион мира может стать первым конькобежцем, выигравшим индивидуальные медали на пяти различных Играх.
Пятикратная чемпионка ОИ квалифицировалась на восьмые для себя Игры в 49 лет! Пехштайн мечтает завоевать первое золото Олимпиады с 2006 года.
31-летний Ледюк станет первым небинарным человеком, который примет участие в зимних Олимпийских играх. Уже только этим фактом спортсмен-квир будет привлекать к себе внимание. А ещё борьбой за медали.